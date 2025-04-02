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Квартиры с видом на горы в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Квартиры в комплексе в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Стильные квартиры находя…
$262,626
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Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$297,298
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Квартира 4 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/5
Квартиры в престижном комплексе с бассейном в Кушадасы Кушадасы, прибрежный город, известный…
$246,212
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Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$428,735
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Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Квартиры в престижном комплексе с бассейном в Кушадасы Кушадасы, прибрежный город, известный…
$175,084
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Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Стильные квартиры находя…
$273,569
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Типы недвижимости в Kusadasi

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Параметры недвижимости в Kusadasi, Турция

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