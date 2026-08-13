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Купить жилую недвижимость в Кютахье, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кютахья, Турция
Квартира 2 комнаты
Кютахья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
$1,45 млн
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Параметры недвижимости в Кютахье, Турция

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