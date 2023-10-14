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Дуплексы в Кючюкчекмедже, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€421,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже с Гарантией Арендного Дохода. Квартиры находятся на дорог…
€582,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже с Гарантией Арендного Дохода. Квартиры находятся на дорог…
€573,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 6/6
Двухуровневая Квартира 4+1 с Большими Комнатами в Стамбуле. Готовая квартира 4+1 расположена…
€200,000
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с сауной, с крытым бассейном в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с сауной, с крытым бассейном
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Дуплекс 2+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект разра…
€392,500
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с сауной, с крытым бассейном в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с сауной, с крытым бассейном
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Площадь 196 м²
Этаж 3/3
Дуплекс 3+1 в новом комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Багджылар, МахмутбейЭто проект разра…
€561,100
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