Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коньяалты
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Коньяалты, Турция

;
коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная 53 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 53 м²
Коньяалты, Турция
Площадь 53 м²
Коммерческие помещения в современном комплексе в Коньяалты — инвестиция в локацию, которая р…
$239,933
Оставить заявку
Инвестиционная 75 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 75 м²
Коньяалты, Турция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Малоквартирный проект у моря в Анталии — Коньяалты, Лиман   Новый жилой проект в одном из са…
$595,823
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти