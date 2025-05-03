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Квартиры с террасой в Коньяалты, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Caglarca, Турция
Квартира 2 комнаты
Caglarca, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Ту…
$185,746
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Квартира 2 комнаты в Caglarca, Турция
Квартира 2 комнаты
Caglarca, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция Предлагаю…
$201,498
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