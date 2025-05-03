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Квартиры с гаражом в Коньяалты, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Our apartment is located in the most favoured arra in Antalya far about 1 km from Konyaaltı …
$170,000
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Квартира 5 комнат в Коньяалты, Турция
Квартира 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1
Квартира расположена в районе Анталии/Коньяалты/Ункалы. В проекте: бассейн, круглосуточная …
$677,724
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2
Квартира расположена в районе Коньяалты/Хурма. Завершенный в 2015 году, этот проект состоит …
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 5/3
$780,000
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в районе Улуч, одном из элитных районов Коньяалты. Состоящий из 3 блоков…
$256,058
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Комплекс был построен на участке площадью 7185 м2 в 2021 году одной из ведущих строительных …
$715,254
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Квартира расположена в районе Коньяалты/Лиман. Комплекс состоит из 2 блоков; бассейн, генера…
$130,175
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