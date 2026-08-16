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Квартиры с бассейном в Коньяалты, Турция

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16 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
🏡 Видовая квартира 2+1 с мебелью и панорамным видом на горы в Хурме Предлагается к продаж…
$196,653
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/9
Эксклюзивная квартира премиум-класса — готовое решение для жизни, инвестиций и получения гра…
$2,13 млн
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
🌿 Просторная квартира 2+1 с собственным садом в престижном районе Унджалы, Коньяалты Пред…
$500,664
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Простор, уют и готовность к жизни — квартира 1+1 в Сарысу, Анталия 65 м², с мебелью и тех…
$119,544
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Ваш новый дом в сердце Анталии: уют и стиль в районе Лиман Добро пожаловать в место, где …
$274,399
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
🌴 Квартира в престижном районе Лиман (Коньяалты) всего в 900 м от моря! 🌊   Предлагает…
$151,422
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
🏡 Квартира у моря в отличной локации 🌿 Уютная квартира площадью около 50 м² ⛰️ Балкон с кр…
$198,557
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
🔑 Уютные квартиры 1+1 в Коньяалты — 1,5 км до моря, вид на парк и бассейн! Идеальное реше…
$97,183
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Продается просторная квартира 1+1 площадью 65 м² в одном из популярных районов Анталии — Хур…
$148,918
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Квартира 5 комнат в Коньяалты, Турция
Квартира 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/5
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Продается уютная квартира 2+1 в районе Лиман, Коньяалты Предлагается полностью готовая к …
$169,496
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира 2+1 в престижном районе Лиман (Анталия) — всего 800 метров до моря! И…
$209,344
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/5
Дом, в который хочется возвращаться. Квартира 2+1 в Коньяалты рядом с морем. Есть квартир…
$365,865
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
🏡 Просторная квартира 2+1 в элитном комплексе в Коньяалты (Лиман) Предлагается светлая и …
$175,000
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Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$130,506
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