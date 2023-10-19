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Земельные участки в Kepez, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с c ремонтом в Kepez, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Kepez, Турция
Площадь 1 325 м²
Продажа Двух Смежных Участков в Анталии, в районе Кепез, Теоманпаша Продаются два смежных зе…
€1,57 млн
Realting.com
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