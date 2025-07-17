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Пентхаусы в Каракочан, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Demirtas, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в готовом комплексе с рассрочкой в…
$98,667
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