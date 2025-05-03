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Пентхаусы в Измите, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Измит, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 7
Инвестиционные квартиры в спокойном жилом районе в Коджаэли Чайыркёй – тихий микрорайон, рас…
$389,941
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