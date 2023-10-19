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Дуплексы в Измит, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€337,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€173,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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