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Виллы с видом на море в Измир, Турция

Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Yenice Mahallesi
3
Вилла В архив
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17 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,34 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,40 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yenice Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€3,30 млн
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,37 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,43 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,94 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Urla, Турция
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Urla, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,19 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Foca, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На территори…
€679,016
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€599,132
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Ildir Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Ildir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€400,511
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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