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Пентхаусы с видом на горы в Измире, Турция

Konak
3
Чешме
3
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1 объект найдено
Пентхаус в Konak, Турция
Пентхаус
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$4,77 млн
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Параметры недвижимости в Измире, Турция

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