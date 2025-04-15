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Купить жилую недвижимость в Инегёль, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Инегёль, Турция
Квартира 1 спальня
Инегёль, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$621,375
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Квартира 1 спальня в Инегёль, Турция
Квартира 1 спальня
Инегёль, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Расположенные в пышном зеленом районе Сарыер, одном из самых экологически чистых районов Ста…
$608,801
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