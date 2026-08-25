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Виллы с видом на горы в Газипаше, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Газипаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. ВА…
$649 970
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