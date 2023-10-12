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Виллы с видом на горы в Gazipasa, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
€600,000
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая вилла. Возможность получить икамет Планировка виллы и удобства Предлагается ко мнимани…
€637,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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