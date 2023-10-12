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Виллы с бассейном в Gazipasa, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с бассейном в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Рады Вам представить виллу 3+2 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€660,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Представляем Вашему вниманию виллу 3+2 в уютном жилом комплексе …
€660,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жи…
€451,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Gazipasa, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
€620,000
Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Hasdere, Турция
Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Hasdere, Турция
Комнаты 5
Площадь 645 м²
Этаж 2/2
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
€907,500
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая вилла. Возможность получить икамет Планировка виллы и удобства Предлагается ко мнимани…
€637,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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