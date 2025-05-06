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Виллы с садом в Газипаше, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Газипаша, Турция
Вилла 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/23
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$712,167
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