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Виллы с видом на море в Gazipasa, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
€600,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Gazipasa, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
€620,000
Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Hasdere, Турция
Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Hasdere, Турция
Комнаты 5
Площадь 645 м²
Этаж 2/2
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
€907,500
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Gazipasa, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая вилла. Возможность получить икамет Планировка виллы и удобства Предлагается ко мнимани…
€637,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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