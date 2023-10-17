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Особняки в Фатих, Турция

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1 объект найдено
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Фатих, Турция
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,16 млн
Realting.com
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