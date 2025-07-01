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Дома с садом в Эзине, Турция

2 объекта найдено
Таунхаус в Dalyan, Турция
Таунхаус
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 2…
$1,56 млн
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Дом 5 спален в Dalyan, Турция
Дом 5 спален
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Эта полностью меблированная вилла, расположенная прямо у моря и пристани для яхт в востребов…
$1,49 млн
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