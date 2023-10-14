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Особняки в Эюпсултан, Турция

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
2-Этажный Исторический Особняк в Стамбуле, Эюпсултан. Отремонтированный исторический особняк…
€526,000
Realting.com
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