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Магазины в Etimesgut, Турция

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1 объект найдено
Магазин 5 м² в Etimesgut, Турция
Магазин 5 м²
Etimesgut, Турция
Площадь 5 м²
Количество этажей 18
Коммерческая недвижимость с высоким доходом от аренды в Анкаре, Этимесгут Коммерческая недви…
$31,675
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