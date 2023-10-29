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Коммерческая недвижимость в Etimesgut, Турция

1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
Просторные Магазины в Престижном Районе Анкары, Этимесгут Стильно оформленные магазины в Анк…
€327,000
Realting.com
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