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Дуплексы в Эсеньюрте, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Квартиры с видом на озеро в комплексе в Стамбуле, Бююкчекмедже Квартиры расположены в районе…
$518,948
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