Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эсеньюрт
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Эсеньюрте, Турция

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 90 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 90 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 90 м²
Готовые магазины на продажу в Эсеньюрте, Стамбул Магазины в Стамбуле расположены в районе Эс…
$722,026
Оставить заявку
Магазин 108 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 108 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 108 м²
Количество этажей 20
Магазины рядом с шоссе и метробусом в Стамбуле, Эсеньюрт. Магазины на главной улице располож…
$185,924
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти