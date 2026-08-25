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Офисы в Эсеньюрте, Турция

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 107 м² в Эсеньюрт, Турция
Офис 107 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 107 м²
Количество этажей 35
Офисы с видом на море в районе Эсеньюрт в Стамбуле Офисы на продажу расположены в районе Эсе…
$232 317
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