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Квартиры в Эгиле, Турция

трехкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 2 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эти потрясающие виллы с видом на море расположены в Калкане, Каш, мирном и живописном прибре…
$1,73 млн
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Представлены на продажу потрясающие апартаменты с видом на Средиземное море, расположены в о…
$301,647
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Вот оно — то самое предложение, о котором вы мечтали. Квартира 2+1 в самом сердце Калкана, к…
$375,636
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Квартира 5 спален в Kalkan, Турция
Квартира 5 спален
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу в Калкане с видом на море! Эта уникальная вилла предо…
$842,335
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Отличное предложение на рынке недвижимости в Калкане! Продаётся прекрасная квартира с планир…
$261,807
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Квартира представляет собой стильную, современную квартиру с 2 спальнями и собственным небол…
$534,997
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Представлены на продажу апартаменты в новом жилищном строительстве. Локация застройки - Калк…
$392,710
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Построенная в 2021 году, эта роскошная вилла предлагает комфорт и изысканность на просторном…
$637,443
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Квартира 2 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 2 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Продаётся роскошная квартира в живописном городе Калкан на юго-западном побережье Турции. Эт…
$199,201
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вдохновляющее пространство в сердце Калкана Представьте себе идеальное сочетание комфорта, с…
$387,019
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