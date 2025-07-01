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Дома с видом на горы в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
6
Ыгдыр
6
3 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой комплекс для инвестиций и проживан…
$200,297
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$723,294
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Таунхаус 2 комнаты в Оба, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в новом проекте, в районе Оба. О строительстве: Начало строит…
$166,914
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Типы недвижимости в Восточной Анатолии

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Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

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