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Дома с гаражом в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
6
Ыгдыр
6
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$723,294
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Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
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