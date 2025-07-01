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Дома с садом в Восточной Анатолии, Турция

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Ыгдыр
6
6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Dereagzi, Турция
Дом 4 спальни
Dereagzi, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Эти виллы расположены в районе Бейликдузу в Стамбуле, районе, известном своим быстрым развит…
$1,95 млн
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Дом в Yesilbayir, Турция
Дом
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в востребованном районе Есильбайыр в Досемеалты…
$736,166
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Дом в Yesilbayir, Турция
Дом
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Откройте для себя стильную жизнь в спокойном районе Доземеалты, Анталия, с этими элегантными…
$139,211
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TekceTekce
Дом 6 спален в Camdibi, Турция
Дом 6 спален
Camdibi, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 356 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Кокаэли. Это изысканное свойство охватывает 3…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$723,294
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Вилла 4 комнаты в Оба, Турция
Вилла 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 6/11
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$555,267
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