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Дома у моря в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
6
Ыгдыр
6
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Оба, Турция
Вилла 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 6/11
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$555,267
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Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

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