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Дуплексы в Doesemealti, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Doesemealti, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Первоклассные Квартиры с Видом на Лес в Анталии, Ешильбайыр, с Системой «Умный Дом» Квартиры…
€570,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Жилом Комплексе с Общим Садом и Открытой Парковкой в Дёшемеалты Квартиры в Дёшеме…
€201,000
Realting.com
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