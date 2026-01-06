Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Диярбакыр
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Диярбакыре, Турция

Эгиль
16
Sur
4
4 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Sur, Турция
Вилла 7 комнат
Sur, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$16,73 млн
Вилла 6 комнат в Yenisehir, Турция
Вилла 6 комнат
Yenisehir, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
$24,23 млн
Вилла 9 комнат в Sur, Турция
Вилла 9 комнат
Sur, Турция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
$33,36 млн
Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$21,19 млн
