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Купить жилую недвижимость в Диджле, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Диджле, Турция
Квартира 2 комнаты
Диджле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Оба - ОТКРЫТЫЙ РАЙОН ДЛЯ ВНЖ                            1+1  3 этаж Район Оба         …
$132,233
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