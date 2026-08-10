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Купить жилую недвижимость в Демре, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Демре, Турция
Вилла 4 комнаты
Демре, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла 3+1 с великолепным панорамным видом на море.Невероятная атомсфера изысканной роскоши.С…
$1,485
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Вилла 3 комнаты в Демре, Турция
Вилла 3 комнаты
Демре, Турция
Число комнат 3
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать на виллу Kekova, одно из самых роскошных заведений в Демре и на побережье С…
$2,474
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