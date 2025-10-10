Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чорум
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы у моря в Чоруме, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти