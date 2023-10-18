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Виллы в Чекмекёй, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Чекмекёй, Турция
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Realting.com
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