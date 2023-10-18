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Кондо в Чекмекёй, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Realting.com
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