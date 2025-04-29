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Купить жилую недвижимость в Чаршыбашы, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Чаршыбашы, Турция
Квартира 2 комнаты
Чаршыбашы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Инвестиционные квартиры для инвестиций в Трабзоне. Квартиры в Трабзоне находятся в роскошном…
$130,875
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