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Жильё с бассейном в Бодрум, Турция

Yalikavak
5
14 объектов найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
€950,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
€1,24 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
€800,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
€655,529
Дом с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бодрум, Турция
Дом с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бодрум, Турция
Площадь 469 м²
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
€5,00 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Комплекс расположен в 5 минутах езды от всей инфраструктуры, в 10 минутах от пляжей и в 12 …
€253,000
Дом 2 спальни с террасой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
€326,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
€492,500

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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

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с видом на озеро
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