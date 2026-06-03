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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Бодруме, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с 4 спальнями в аренду в Ялыкаваке, Бодрум Вилла с видом на море в Ялыкаваке…
$28,732
в месяц
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