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Снять виллу на длительный срок в Бодруме, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с панорамным видом на море в Ялыкавак | Бодрум 16 эксклюзивных вилл с п…
$55,987
в месяц
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 610 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с шестью спальнями площадью с панорамным видом на залив Ялыкавак. Парамет…
$95,178
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Видео вышлем по запросу. Закрытая территория, всего 300 метров до марины Ялыкавак, в пеше…
$16,796
в месяц
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Вилла 7 комнат в Gundogan, Турция
Вилла 7 комнат
Gundogan, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Премиум виллы с дизайнерской отделкой в одном из самых живописных заливов Бодрума. Доступ к…
$50,388
в месяц
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