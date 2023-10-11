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Квартиры с бассейном в Бодрум, Турция

Yalikavak
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
€950,000
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Комплекс расположен в 5 минутах езды от всей инфраструктуры, в 10 минутах от пляжей и в 12 …
€253,000

Типы недвижимости в Бодрум

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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