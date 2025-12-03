  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Черноморском регионе, Турция

Kadikoy, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 23
Площадь 95–260 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы можете добраться до первого моста, соединяющего азиатскую и европейскую части * Туннель Аврасия находится в 5 минутах * 5 минут метробусной линии • Станция метро в 15 минутах * Рядом, в 10 минутах н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.0
190,000
Квартира 2 комнаты
135.0
450,000
Квартира 3 комнаты
215.0
560,000
Квартира 4 комнаты
260.0
990,000
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Черноморский регион, Турция
от
$59,980
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, магазинами. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 4,1 км Университет - 2,6 км Центр города - 5 км То…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Черноморский регион, Турция
от
$70,994
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой. Расположение и объекты поблизости Больница - 4,7 км Университет - 3,7 км Центр города - 5 км Автобусная остановка - 10 метров
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Черноморский регион, Турция
от
$205,793
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, бассейном. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 2,2 км Университет - 6,7 км Центр города - 2,8 км Автобусная остановка - 450 метров
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Площадь 187–192 м²
2 объекта недвижимости 2
MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.   Для тех, чьи глаза на горизонте Непревзойденный жилой район…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
187.0
407,080
Застройщик
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
Оставить заявку
На карте
