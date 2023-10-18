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Магазины в Бейоглу, Турция

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2 объекта найдено
Магазин с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€684,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Готовая Коммерческая Недвижимость в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость находится в…
€517,000
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