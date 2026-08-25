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Магазины в Бейоглу, Турция

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 87 м² в Бейоглу, Турция
Магазин 87 м²
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Просторные магазины на главной улице в Бейоглу Предлагаемые магазины находятся в районе Бейо…
$429 611
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