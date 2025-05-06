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Отели и гостиницы в Бейоглу, Турция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 330 м² в Бейоглу, Турция
Отель 330 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 330 м²
Этот бутик-объект недвижимости, расположенный в одном из самых знаковых и чарующих районов …
$1,29 млн
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Отель 260 м² в Бейоглу, Турция
Отель 260 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Здание расположено в районе Таксим в центре Стамбула, окружено кафе, магазинами и историческ…
$1,80 млн
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