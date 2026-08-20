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Коммерческая недвижимость в Бейкозе, Турция

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 500 м² в Бейкоз, Турция
Коммерческое помещение 500 м²
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный отель с высоким доходным потенциалом в Бейкозе, Стамбул Отель расположен в Бе…
$5,95 млн
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Коммерческое помещение 1 502 м² в Бейкоз, Турция
Коммерческое помещение 1 502 м²
Бейкоз, Турция
Площадь 1 502 м²
Этот магазин в Кагитане, Стамбул, является частью современного офисного и жилого комплекса, …
$14,16 млн
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