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Квартиры-студии в Бешикташе, Турция

Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Бешикташ, Турция
Студия 1 комната
Бешикташ, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
🏡 Роскошный жилой проект в Бешикташе, Стамбул👉 Готовы через 2 месяца - полностью готовые еди…
$175,000
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Sun and sands
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