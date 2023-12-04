Купить жилую недвижимость в Бешикдюзю, Турция

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Жильё в Бешикдюзю, Турция

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aksakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aksakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Квартиры у Пляжа на Продажу в Трабзоне, Бешикдюзю. Новые квартиры в Трабзоне, Бешикдюзю нахо…
€98,000
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Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением в Aksakli, Турция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 7
Целое Здание Рядом с Пляжем в Трабзоне, Бешикдюзю. Продается многоквартирный дом с инвестици…
€872,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Aksakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 6/7
Просторные Квартиры в Пешей Доступности от Пляжа в Трабзоне. Квартиры с 4 спальнями располож…
€138,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Aksakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Aksakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 Спальнями с Видом на Море в Трабзоне. Квартиры в Трабзоне расположены недалеко …
€79,500
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Параметры недвижимости в Бешикдюзю, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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