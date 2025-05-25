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Дуплексы в Bayrakli, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Bayrakli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 9/9
Новые двухуровневые квартиры в Измире, Байраклы, рядом со всей повседневной инфраструктурой …
$388,847
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